По сравнению с октябрем цены в ноябре 2023 года в Харьковской области выросли на 0,2%. стало известно, какие цены сейчас.

В канун Нового года в Харькове была проведена аналитика стоимости самых популярных продуктов для праздничного стола. По информации Департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета, цены значительно изменились по сравнению с предыдущим годом.

Среди наиболее значимых изменений стоит отметить, что цены на свежие огурцы колеблются в среднем от 75 до 120 гривен за килограмм, мандарины – от 45 до 90 гривен за килограмм, яйца куриные – от 55 до 68 гривен за 10 штук, майонез 67% – от 35 до 50 гривен за 350 грамм, зеленый горошек консервированный – от 38 до 55 гривен за 400 грамм, сельдь – от 120 до 155 гривен за килограмм.

Цены на ошейок свинины составляют в среднем от 200 до 220 гривен за килограмм, голень свинины – от 75 до 85 гривен за килограмм, филе куриное – от 165 до 200 гривен за килограмм, полукопченая колбаса – от 170 гривен за килограмм, 145 гривен за килограмм.

В ноябре наблюдался рост цен на ряд товаров: овощи подорожали на 7,6%; сыр и сыр (творог) поднялись в цене на 2,9%; хлеб и яйца стали дороже на 2,6%; цена на молоко выросла на 2,2%; масло подорожало на 1,9%; макароны повысились стоимость на 0,5%.

По тому же периоду цены на следующие товары уменьшились: подсолнечное масло подешевело на 3,6%; сахар потерял 2,9% стоимости; фрукты подешевели на 2,3%; безалкогольные напитки стали дешевле на 1,8%; мясо подешевело на 1,7%; рыба подешевела на 1,2%; цены на алкоголь снизились на 0,7%.

Источники: Інфосіті.

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