Под Авдеевкой погиб известный харьковский актер театра "Публицист" Антон Романченко.

Об этом сообщил в Фейсбуке театр "Публицист".

"Попрощаемся с Антоном Романченко — дизайнером, актером, певцом, безотказным помощником по всем делам, тусовщиком, жизнерадостным, веселым…и любящим отцом, закончившим свою жизнь как Герой. Он погиб в декабре под Авдеевкой», - говорится в сообщении театра.

Известно, что Романченко вступил в Вооруженные силы в августе 2023 года.

В театре добавили, что Романченко официально считается пропавшим без вести, но о гибели Антона знают собратья из подразделения, где он воевал, родные и друзья.

Без отца остался 10-летний сын Кузьмы.

"Неописуемая боль и тоска! Вечная память! Спасибо Вам за жизнь!",

"Какая же беспечная была у нас жизнь… Светлая память..(",

"Плачу, перед глазами - Антон во Львове, неожиданные сначала, ожидаемые в следующий раз, и очень теплые встречи, он делится новостью о преодолении себя, каждый раз, а потом - его фото в форме со счастливыми глазами... А в голове - воспоминание, где он за пультом в Публи, плачу...",

"Вечная память герою...", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

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