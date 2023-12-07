Согласно законодательству, такой нарушитель может быть лишен свободы или должен будет выплатить штраф.

С 1 декабря 2023 года вступил в силу запрет на отлов речных раков в рыбохозяйственных водных объектах Харьковской области. За нарушение ждут штрафы. Информацию об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, отмечая, что ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Целью введения запрета является сохранение и охрана популяции раков в период их спаривания и вынашивания икры. Согласно приказу "Об установлении запрета на ловлю речных раков", нарушение этих правил может привести к административной ответственности в виде штрафа от 34 до 680 гривен, а также требование возмещения причиненного ущерба.

Также зафиксирована уголовная ответственность для тех, кто незаконно добывает водные биоресурсы и наносит существенный ущерб в виде штрафов. Согласно законодательству, такой нарушитель может быть лишен свободы сроком до трех лет либо ограничен свободы, либо должен будет уплатить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен и возместить нанесенный ущерб.

Управление Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Харьковской области призывает граждан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства и немедленно сообщать о нарушениях по номеру круглосуточной телефонной "Горячей линии": (099) 549 23 59.

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