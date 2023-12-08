Досудебное расследование проводилось ГУНП в Харьковской области при оперативном участии Управления СБУ в Харьковской области.

По обвинению прокуроров Изюмской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области двое жителей Харьковщины признаны виновными в коллаборационной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуроры успешно доказали, что житель Балаклеи, во время оккупации, работал в так называемой временной гражданской администрации. Он обвинялся в активной информационной деятельности в пользу государства-агрессора, включая модерацию громкоговорителей для трансляции российской пропаганды и радио.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы и лишение права занимать должности в органах власти в течение 11 лет, а также конфискацию имущества. За время разбирательства мужчина находился под стражей.

Второе лицо, проживавшее в пгт Шевченково Купянского района, также осуждено за коллаборационную деятельность во время захвата населенного пункта. Она добровольно приняла должность "в. о. заведующей Шевченковским отделением Территориального центра социального обслуживания ВГА Купянского района Харьковской области".

Осужденная выполняла указания оккупационной администрации, участвовала в совещаниях и организовывала собрание подчиненных. Чтобы улучшить имидж оккупационных властей, они получали "гуманитарную помощь" от россии и распространяла пропагандистские газеты среди своих подчиненных.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы, лишение права занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение 12 лет.

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