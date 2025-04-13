Прогноз погоди в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня знову обіцяє місцевим мешканцям зміни в температурі та опадах.

Прогноз погоди в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня передбачає чимало сонячних днів, майже повну відсутність опадів і комфортні температури, які поступово зростатимуть з кожним днем, повідомляє Politeka.

У понеділок небо над містом буде затягнуте хмарами ще з самого ранку, і така похмура картина збережеться аж до вечора. Попри це, дощів не передбачається, а повітря вдень прогнріється до +15. Вітер буде слабким, а тиск залишиться стабільним.

Передбачається, що у вівторок варто чекати різкого покращення. На небі не буде жодної хмарини. Температура підніметься до +17 градусів. Атмосферний тиск залишиться на високому рівні, вітер помірний, а вологість почне потроху знижуватися.

У середу - ситуація залишиться схожою. День буде ясним, повітря прогріється до +18, а легкий вітер додасть відчуття свіжості. Усе ще без жодного натяку на опади.

Четвер порадує ще більшим теплом. Температура сягне +20, небо залишатиметься чистим. Вітер буде трохи сильнішим, особливо в денний час, однак він не зіпсує відчуття справжньої весни.

Прогноз погоди в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня каже, що п'ятниця також порадує місцевих мешканців, адже потеплішає ще на один градус, а небо залишатиметься безхмарним упродовж усього дня.

Вихідними стопвчик термометра підніметься ще на 3 поділки. Опадів та надмірної хмарності не передбачається, тому мешканці міста зможуть насолодитися прогулянками.

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