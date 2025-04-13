Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля снова обещает местным жителям изменения в температуре и осадках.

Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля предполагает немало солнечных дней, почти полное отсутствие осадков и комфортные температуры, которые будут постепенно расти с каждым днем, сообщает Politeka.

В понедельник небо над городом будет затянуто облаками с самого утра, и такая пасмурная картина сохранится до вечера. Несмотря на это, дождей не предвидится, а воздух днем ​​прогнется до +15. Ветер будет слабым, а давление останется стабильным.

Педполагается, что во вторник следует ожидать резкого улучшения. На небе не будет ни одного облака. Температура поднимется до +17 градусов. Атмосферное давление останется на высоком уровне, ветер умеренный, а влажность начнет постепенно снижаться.

В среду – ситуация останется похожей. День будет ясным, воздух прогреется до +18, а легкий ветер придаст ощущение свежести. Все еще без намека на осадки.

Четверг порадует еще большим теплом. Температура достигнет +20, небо будет чистым. Ветер будет чуть сильнее, особенно в дневное время, однако он не испортит ощущение настоящей весны.

Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля говорит, что пятница порадует местных жителей, ведь потеплеет еще на один градус, а небо будет безоблачным на протяжении всего дня.

Исходными стопками термометра поднимется еще на 3 деления. Осадков и чрезмерной облачности не предполагается, поэтому жители города смогут насладиться прогулками.

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