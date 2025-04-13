Місцевим мешканцям розповіли про графіки відключення світла в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня.

Графіки відключення світла в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня поки що не опубліковані, проте можуть з'явитися у будь-який момент, повідомляє Politeka.

Ситуація з електропостачанням змінюється дуже стрімко, тому графіки відключення світла в Полтаві на тиждень з 14 по 20 квітня можуть з'явитися через зміну погодніх умов або збільшення навантаження на енергосиситему.

Як показала п’ятниця, коли негода залишила понад півтори тисячі абонентів знеструмленими, усе може трапитися буквально за лічені години. За словами обласної військової адміністрації, аварія, що сталася в цей день, напряму пов’язана з різким погіршенням погоди.

Сніг, пориви вітру — і в результаті енергетична система не витримала. Постраждали одразу 12 населених пунктів у Миргородській та Лохвицькій громадах. Без електроенергії опинилися 1 505 домогосподарств і ще 155 юридичних споживачів.

Нагадаємо, що графіки відключення світла в Полтаві з 14 по 20 квітня наразі не оприлюднені, проте в разі потреби вони можуть з’явитися у будь-який момент.

Варто зазначити, що знеструмлення може бути аварійним або ж плановим. Планові потрібні для ремонту і тут усе повідомляють заздалегідь: адреси, час, обсяг робіт. Як правило, це відбувається у робочі години, щоб максимально зменшити незручності для населення.

Інша справа — аварійні. Їх запроваджують без попередження, коли енергосистема не витримує навантаження або трапляється форс-мажор, як-от погода чи прильоти. Тоді енергетики мають усього кілька хвилин на реагування — від 5 до 15, щоб вимкнути лінії. У критичних випадках — навіть три хвилини.

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