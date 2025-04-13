Местным жителям рассказали о графиках отключения света в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля.

Графики отключения света в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля пока не опубликованы, однако могут появиться в любой момент, сообщает Politeka.

Ситуация с электроснабжением меняется очень стремительно, поэтому графики отключения света в Полтаве на неделю с 14 по 20 апреля могут появиться из-за изменения погодных условий или увеличения нагрузки на энергосистему.

Как показала пятница, когда непогода оставила более полутора тысяч абонентов обесточенными, все может случиться буквально за считанные часы. По словам областной военной администрации, произошедшая в этот день авария напрямую связана с резким ухудшением погоды.

Снег, порывы ветра и в результате энергетическая система не выдержала. Пострадали сразу 12 населенных пунктов в Миргородской и Лохвицкой общинах. Без электроэнергии оказались 1505 домохозяйств и еще 155 юридических потребителей.

Напомним, что графики отключения света в Полтаве с 14 по 20 апреля пока не обнародованы, однако в случае необходимости они могут появиться в любой момент.

Стоит отметить, что обесточивание может быть аварийным или плановым. Плановые необходимы для ремонта и тут все докладывают заблаговременно: адреса, время, размер работ. Как правило, это происходит в рабочие часы, чтобы максимально снизить неудобства для населения.

Другое дело – аварийные. Их вводят без предупреждения, когда энергосистема не выдерживает нагрузки или случается форс-мажор, например погода или прилеты. Тогда энергетики имеют всего несколько минут на реагирование от 5 до 15, чтобы отключить линии. В критических случаях даже три минуты.

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