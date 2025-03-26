Підвищення тарифів у Полтаві з 1 квітня торкнеться абонентської плати за водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів у Полтаві з 1 квітня передбачає, що споживачам доведеться платити 36 гривень на місяць, що на 6 більше, ніж зараз, повідомляє Політека.

Як інформує комунальне підприємство «Полтававодоканал», головна причина такої ситуації — ріст собівартості послуг, зокрема збільшення вартості електроенергії на 37%.

Підвищення тарифів у Полтаві з 1 квітня на воду: за централізоване водопостачання місцевим мешканцям доведеться платити 18 грн/міс (з ПДВ); за водовідведення — також 18. Тоді загальна абонентська плата буде становити 36 гривень.

Раніше її розмір складав 30 гривень. Для розрахунку загальної суми платежу споживачі мають використовувати формулу: 36 грн + 33,768 грн (вартість кубометра) × кількість спожитих кубів.

У підприємстві пояснюють, що підвищення тарифів у Полтаві з 1 квітня спричинене кількома факторами: збільшенням цін на електроенергію на 37%; на паливо - на 6%; прогнрамне забезпечення - на 29%. А також суттєво вплинули витрати на обслуговування банківських платежів та перегляд рівня зарплат відповідно до нового прожиткового мінімуму у 3028 гривень.

При цьому такі цифри не перевищують граничні показники, затверджені урядовою постановою №808, яка дозволяє плату до 42,94 за одну послугу, наголошують на підприємстві.

Що стосується інших комунальних послуг, то цифри в платіжках поки не будуть шокувати споживачів, вони залиаться незмінними. Уряд продовжує дію мораторію на зростання вартості газу, опалення та гарячої води. Тому місцеві мешканці сплачуватимуть за електроенергію 4,32 грн/кВт-год до кінця наступного місяця, а для тих, хто має пільги - 2,64 залишатиметься чинним для певних категорій споживачів.

Отже, попри деякі зміни, комунальні витрати мешканців міста не зростуть суттєво. Проте, якщо тенденція до зростання цін на електроенергію та інші послуги збережеться, у майбутньому можливе коригування цифр, підсумовують експерти.