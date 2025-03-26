Повышение тарифов в Полтаве с 1 апреля коснется абонентской платы за водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов в Полтаве с 1 апреля предполагает, что потребителям придется платить 36 грнивен в месяц, что на 6. больше, чем сейчас, сообщает Политика.

Как информирует коммунальное предприятие «Полтававодоканал», главная причина такой ситуации – рост себестоимости услуг, в том числе увеличение стоимости электроэнергии на 37%.

Повышение тарифов в Полтаве с 1 апреля на воду: за централизованное водоснабжение местным жителям придется платить 18 грн/мес (с НДС); за водоотвод также 18. Тогда общая абонентская плата будет составлять 36 гривен.

Раньше ее размер составлял 30 гривен. Для расчета общей суммы платежа потребители должны использовать формулу: 36 грн. + 33,768 грн. (стоимость кубометра) × количество потребленных кубов.

В предприятии объясняют, что повышение тарифов в Полтаве с 1 апреля вызвано несколькими факторами: увеличением цен на электроэнергию на 37%; на топливо – на 6%; прогнрамное обеспечение – на 29%. А также существенно повлияли расходы по обслуживанию банковских платежей и пересмотр уровня зарплат в соответствии с новым прожиточным минимумом в 3028 гривен.

При этом такие цифры не превышают предельные показатели, утвержденные правительственным постановлением №808, разрешающим плату до 42,94 за одну услугу, отмечают на предприятии.

Что касается других коммунальных услуг, то цифры в платежках пока не будут шокировать потребителей, они останутся неизменными. Правительство продолжает мораторий на рост стоимости газа, отопления и горячей воды. Поэтому местные жители будут платить за электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч до конца следующего месяца, а для тех, кто имеет льготы - 2,64 будет действовать для определенных категорий потребителей.

Следовательно, несмотря на некоторые изменения, коммунальные расходы жителей города не возрастут существенно. Однако, если тенденция роста цен на электроэнергию и другие услуги сохранится, в будущем возможна корректировка цифр, заключают эксперты.