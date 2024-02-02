Очолюючий Обласну військово-цивільну адміністрацію (ОВА), Олег Синєгубов, повідомив, що серед 207 осіб, котрі брали участь у цьому обміні полоненими, одинадцять військовослужбовців з Харківської області повернули додому.

"Звільнили трьох жителів Харківського району, двох мешканців Харкова, двох осіб із Чугуївського району, а також одного бійця з міста Ізюма. Це активні військовослужбовці, які виконують службу в лавах Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонної служби", - йдеться у повідомленні.

1 лютого Управління заявило про ще трьох військових з Харківщини, яких визволили з російського полону 31 січня. Загалом під час 50-го обміну полоненими до України повернули 11 мешканців Харківської області.

Раніше Politeka також писала про те, що родини з дітьми можуть отримати гуманітарну допомогу в Харкові. До категорій, які мають право на підтримку, належать сім'ї, які постраждали від ракетних обстрілів у січні 2024 року, а також багатодітні родини та родини переселенців з дітьми, які мешкають у Харкові. Аби скористатися можливістю отримання гуманітарної допомоги, варто звернутися до ХАБ Протон за адресою: місто Харків, вулиця Воєнна, будинок 20. Режим роботи організації - понеділок, середа та п'ятниця, з 12:00 до 15:00 години.