Возглавляющий Областную военно-гражданскую администрацию (ОВА), Олег Синегубов, сообщил, что среди 207 участвовавших в этом обмене пленными одиннадцать военнослужащих из Харьковской области вернули домой.

"Уволили троих жителей Харьковского района, двух жителей Харькова, двух человек из Чугуевского района, а также одного бойца из города Изюма. Это активные военнослужащие, выполняющие службу в рядах Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничной службы", - говорится в сообщении.

1 февраля Управление заявило о еще трех военных из Харьковщины, освобожденных из российского плена 31 января. В общей сложности во время 50-го обмена пленными в Украину вернули 11 жителей Харьковской области.

Ранее Politeka также писала , что семьи с детьми могут получить гуманитарную помощь в Харькове. К категориям, имеющим право на поддержку, относятся семьи, пострадавшие от ракетных обстрелов в январе 2024 года, а также многодетные семьи и семьи переселенцев с детьми, проживающими в Харькове. Чтобы воспользоваться возможностью получения гуманитарной помощи, следует обратиться в ХАБ Протон по адресу: город Харьков, улица Военная, дом 20. Режим работы организации – понедельник, среда и пятница, с 12:00 до 15:00.