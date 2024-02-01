У Харкові поліцейський співпрацював з російським агресором, здаючи йому позиції Збройних Сил України.

За те, що передавав позиції Збройних Сил України, зрадник-поліцейський отримав покарання у вигляді довічного ув'язнення на Харківщині. Про це повідомляє речник Управління Служби безпеки України (СБУ) в Харківській області Владислав Абдула.

На етапі повномасштабного вторгнення зрадник дистанційно завербував кадрового співробітника Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), використовуючи для цього брата затриманого, що проживає в РФ і є колишнім співробітником спецпідрозділу "ОМОН".

Основним завданням колаборанта було визначення місць тимчасового розташування підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, поліції та Національної гвардії. Також він намагався встановлювати місця розташування місцевих підприємств, які виконують ремонт військової техніки.

Отримавши координати, росіяни здійснювали точні удари з використанням далекомірної артилерії та бойової авіації. Після цього зрадник виходив на територію для фіксації "прильотів".

Для збору розвідданих він користувався службовим автомобілем із спеціальним салоном, що дозволяло йому уникнути перевірок на блокпостах та конфіденційно фотографувати важливі об'єкти.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост біля обласного центру. Тоді з його авто вилучили три бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з ФСБ.

Суд призначив злочинцеві найвищий вид покарання - довічне позбавлення волі.

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