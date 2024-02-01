В Харькове полицейский сотрудничал с российским агрессором, сдавая ему позиции Вооруженных сил Украины.

За то, что передавал позиции Вооруженных сил Украины, предатель-полицейский получил наказание в виде пожизненного заключения в Харьковской области. Об этом сообщает спикер Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Владислав Абдула.

На этапе полномасштабного вторжения предатель дистанционно завербовал кадрового сотрудника Федеральной службы безопасности России (ФСБ), используя для этого проживающего в РФ брата задержанного и являющегося бывшим сотрудником спецподразделения "ОМОН".

Основной задачей коллаборанта было определение мест временного расположения подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, полиции и Национальной гвардии. Также он пытался устанавливать местонахождение местных предприятий, выполняющих ремонт военной техники.

Получив координаты, россияне совершали точные удары с использованием дальномерной артиллерии и боевой авиации. После этого предатель выходил на территорию для фиксации прилетов.

Для сбора разведданных он пользовался служебным автомобилем со специальным салоном, что позволяло избежать проверок на блокпостах и ​​конфиденциально фотографировать важные объекты.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2022 года, когда он пересек блокпост возле областного центра. Тогда из его авто изъяли три боевых гранаты и мобильный телефон, который он использовал для связи с ФСБ.

Суд назначил преступнику высочайший вид наказания – пожизненное лишение свободы.

Читайте также:

Полтора года избегал мобилизации: мужчина получил повестку и не пошел служить, что он придумал

Мобилизация женщин: что изменится после принятия скандального закона

Мать кричала, что сын болен: мужчина не захотел служить из-за головной боли, что решил суд