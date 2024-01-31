Труп чоловіка було виявлено на станції метро "Київська" без ознак насильницької смерті.

Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає Politeka.

Поліція розпочала розслідування цього випадку.

Представники відділу комунікації ГУНП у Харківській області повідомили, що чоловік раптово помер, і вже відомо, що він страждав від хвороби. Під час огляду тіла не виявлено жодних слідів насильницької смерті. Інформація про цей випадок внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначенням "раптова смерть".

Раніше Politeka писала про трагедію на Тернопільщині, де у водоймі знайшли тіла трьох підлітків. Учора о 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази витягли тіла трьох дітей — 2009, 2010 та 2011 років народження. За словами рятувальників, вони покинули дім ще 28-го січня, і вже не повернулися. До їхніх пошуків було залучено 40 працівників ДСНС.

Також варто нагадати про 8-річного хлопчика з Одещини, який помер загадковою смертю. Як повідомило Головне управління Нацполіції Одеської області, дитина потрапила до лікарні у стані клінічної смерті. Під час надання медичної допомоги хлопчик помер менше, ніж за годину. Після огляду тіла дитини слідчі не виявили ознак насильницької смерті.