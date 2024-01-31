Труп мужчины был обнаружен на станции метро "Киевская" без признаков насильственной смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает Politeka.

Полиция начала расследование этого случая.

Представители отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что мужчина внезапно умер, и уже известно, что он страдал болезнью. При осмотре тела не обнаружено никаких следов насильственной смерти. Информация об этом случае внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с указанием "внезапная смерть".

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