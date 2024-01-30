31 січня у Харкові вода буде постачатися до житлових будинків міста за зниженим тиском через плановий ремонт водопроводу на Салтівці, інформує КП "Харківводоканал".

Згідно з повідомленням, у зв'язку із ремонтними роботами на водопроводі діаметром 600 мм на проспекті Тракторобудівників, 128, водопостачання мешканців мікрорайонів №533 і №606 Салтівського житлового масиву буде тимчасово проводитися за зниженим тиском з 10:00 до 16:00 31 січня. Раніше повідомлялося, що бригади комплексу "Харківводовідведення" відновили пошкоджену ділянку каналізаційного колектору в Київському районі, яку знищив вибух.

Заступник директора з виробництва комплексу, Ігор Плотніков, повідомив, що ремонтники успішно замінили 14-метрову уражену ділянку зовнішнього трубопроводу за один день. Оновлено оглядовий колодязь із заміною обладнання, люка та плит перекриття, а також відновлено систему водовідведення. Зазначено, що тимчасово залишається без послуг лише один будинок, який зазнав найбільших пошкоджень.

Також повідомляється про роботи з підключення реконструйованої частини водогону по вулиці Жовтневій у місті Балаклія через річку Балаклійка. Відключення водопостачання не передбачається, хоча можлива зміна кольору води на деяких ділянках водогону. Мешканці просять розуміння та терпіння у зв'язку з можливими тимчасовими незручностями.

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