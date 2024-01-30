31 января в Харькове вода будет поставляться в жилые дома города по сниженному давлению из-за планового ремонта водопровода на Салтовке, информирует КП "Харьковводоканал".

Согласно сообщению, в связи с ремонтными работами на водопроводе диаметром 600 мм на проспекте Тракторостроителей, 128, водоснабжение жителей микрорайонов №533 и №606 Салтовского жилмассива будет временно производиться по пониженному давлению с 10:00 до 16:00. Ранее сообщалось, что бригады комплекса "Харьковводоотвода" восстановили поврежденный участок канализационного коллектора в Киевском районе, который уничтожил взрыв.

Заместитель директора по производству комплекса Игорь Плотников сообщил, что ремонтники успешно заменили 14-метровый пораженный участок внешнего трубопровода за один день. Обновлен смотровой колодец с заменой оборудования, люка и плит перекрытия, а также восстановлена ​​система водоотвода. Отмечено, что временно остается без услуг только один дом, нанесший наибольшие повреждения.

Также сообщается о работах по подключению реконструированной части водопровода по улице Октябрьской в ​​городе Балаклея через реку Балаклейка. Отключение водоснабжения не предполагается, хотя возможно изменение цвета воды на некоторых участках водопровода. Жители просят понимания и терпения в связи с возможными временными неудобствами.

Читайте также:

Самые высокие зарплаты в 2024 году: кто из харьковчан сможет заработать 110 тысяч

На Харьковщине негодяй украл с могилы защитника флаг и хотел продать: что ему грозит

На Харьковщине фермер сбежал в Россию, десятки его лошадей остались на произвол судьбы: ферму регулярно обстреливают