Жители Харьковщины теперь могут получить возмещение уничтоженных частных домов, сообщили представители Харьковской облгосадминистрации.

Согласно информации, теперь жители могут не только получить денежную компенсацию для приобретения нового жилья, но и полностью отстроить свой дом на своей земле, которая может размещаться в любом регионе Украины, за исключением временно оккупированных территорий или зоны боевых действий. Отмечается, что это не обязательно должна быть та самая земля, где располагался разрушенный дом.

Министерство инфраструктуры предлагает подробную инструкцию по подаче заявки и получению компенсации:

В приложении "Действие" в разделе "Восстановление" выберите "Подать заявление о выплате" и укажите объект недвижимости и тип компенсации - "Денежная выплата". В случае, если у дома было несколько совладельцев, каждый из них может подать отдельное или совместное заявление, а компенсацию получит в соответствии со своей долей. После подачи заявления местная комиссия должна рассмотреть его в течение 30 дней. В случае положительного решения комиссии, каждый совладелец должен лишиться права собственности на разрушенный дом, обратившись к государственному регистратору или нотариусу. При этом земельный участок остается собственностью совладельцев даже если они решат строить в другом месте. Представьте сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта или схемы застройки. Уполномоченные органы градостроительства и архитектуры должны проверить данные в течение 10 дней. Компенсацию выплачивают двумя траншами по 50%. После первого транша представьте промежуточный отчет. Деньги можно получить на банковскую карту "Восстановление", которую можно открыть в банках-партнерах программы. Эти средства можно потратить только в строительных магазинах и у подрядчиков, зарегистрированных как участники программы "Восстановление".

По словам вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, основной целью является максимальное возвращение украинцев домой, и поэтому работает над расширением возможностей получения компенсаций. Первыми сертификатами по программе "Восстановление" воспользовались владельцы квартир на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове, потерявшие свое жилье во время вторжения российской армии.

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