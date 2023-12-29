Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено одну з багатоповерхівок, пише Politeka.net.

Спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

«Ми воюємо з нелюдями, які цілять по будинках, де живуть мирні люди. Тож маємо, в першу чергу, дбати про безпеку. Прошу всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку», - підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше в Мережі з’явилися кадри, на яких можна побачити, що пожежа виникла на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Судячи з відео, яке було опубліковане Трухановим, квартири сильно постраждали від вогню.

Додамо, тим часом стало відомо, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків.

Як повідомляють в Харківській ОДА, тип озброєння встановлюють експерти.

«На цю хвилину без постраждалих. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань», - зазначили в ОВА.

Минулої ночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами.

Також повідомлялось про «прильоти» у Львові.

"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби.Інформації про жертв немає...", - повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Жахливий вибух стався в Чорному морі - спалахнула пожежа.

Також повідомлялось, що росіяни вкрили вогнем вулиці з людьми - наслідки трагічні.