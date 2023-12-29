В результате очередной вражеской атаки повреждена одна из многоэтажек, пишет Politeka.net.

Вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

«Мы воюем с нелюдями, которые целят по домам, где живут мирные люди. Поэтому должны, в первую очередь, заботиться о безопасности. Прошу всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не подвергать себя опасности», - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, что пожар возник на верхних этажах многоэтажки.

Судя по видео, опубликованном Трухановым, квартиры сильно пострадали от огня.

Добавим, между тем стало известно, что оккупанты нанесли около 10 ударов по городу Харьков.

Как сообщают в Харьковской ОГА, тип вооружения устанавливают эксперты.

«В эту минуту без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается. Профильные службы работают на местах попадания», - отметили в ОВА.

Минувшей ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами.

Также сообщалось о «прилетах» во Львове.

"По предварительной информации более 10 шахедов атаковали Львовщину. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет...", - сообщил мэр города Андрей Садовой.

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Идет страшная ракетная атака, есть "прилеты".

Страшный взрыв произошел в Черном море - вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что россияне накрыли огнем улицы с людьми - последствия трагические.