Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, щонайменше два прильоти було по одному з найпостраждаліших районів Харкова, пише Politeka.net.

«Біля житлових будинків, цивільних обʼєктів. Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС», - повідомляв Терехов.

Пізніше мер Харкова повідомив, що нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо.

«Де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», - зазначив Терехов.

У свою чергу Повітряні сили повідомляють, що окупанти вночі атакували ракетами і БпЛА.

Усього зафіксовано було пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони.

Збивали ворожі дрони в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

«Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - рф по Харківщині», - розповіли в Повітряних Силах ЗС України.

Попередньо без постраждалих.

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