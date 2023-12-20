Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, по меньшей мере два прилета было по одному из самых пострадавших районов Харькова, пишет Politeka.net.

«Возле жилых домов, гражданских объектов. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС», – сообщал Терехов.

Позже мэр Харькова сообщил, что ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо.

«Где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект», - отметил Терехов.

В свою очередь Воздушные силы сообщают, что оккупанты ночью атаковали ракетами и БпЛА.

Всего было зафиксировано пуски 19 шахедов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны.

Сбивали вражеские дроны в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

«Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - РФ по Харьковщине», - рассказали в Воздушных Силах ВС Украины.

Предварительно без пострадавших.

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Минувшей ночью оккупанты также атаковали Киев - подробности.

У абонентов "Киевстар" новые неприятности – что известно на данный момент.

Кроме того, был назван город, который оккупанты хотят захватить до конца года.