З 1 лютого 2024 року частина громадян України, які є внутрішньо переміщеними особами, припинить отримувати регулярні щомісячні виплати. Інформацію про це надала Інна Тертишна, керівниця управління соціальних гарантій облдепартаменту соцзахисту, під час інтерв'ю на Українському Радіо Харкова.

Усі громадяни, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи до 1 серпня, продовжуватимуть отримувати виплати до 1 лютого 2024 року. Однак обмежені ресурси не дозволяють продовжувати виплати всім в такому обсязі, як раніше.

Ті, хто подавали заявки на отримання виплат та отримали статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще протягом півроку. Після цього буде проведено переоцінку в залежності від майнового стану, і призначення може бути продовжено ще на піврічний період.

Необхідно розрізняти виплати та статус внутрішньо переміщених осіб: громадяни можуть залишатися в цьому статусі, якщо не повертаються до свого місця постійного проживання. Скасування статусу не передбачено, але припинення виплат ємоїм можливим наслідком.

Статус внутрішньо переміщених осіб може включати іншу форму підтримки, наприклад, допомогу у працевлаштуванні. Центри зайнятості працюють із внутрішньо переміщеними особами, пропонуючи програми підтримки. Місцева влада також може розробляти власні програми підтримки, включаючи матеріальну чи гуманітарну допомогу тощо.

Наразі в Харківській області на обліку перебуває майже 529 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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