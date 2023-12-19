С 1 февраля 2024 года часть граждан Украины, являющихся внутренне перемещенными лицами, перестанет получать регулярные ежемесячные выплаты. Информацию об этом предоставила Инна Тертышная, руководитель управления социальных гарантий облдепартамента соцзащиты, во время интервью на Украинском Радио Харькова.

Все граждане, зарегистрировавшиеся как внутренне перемещенные лица до 1 августа, будут продолжать получать выплаты до 1 февраля 2024 года. Однако ограниченные ресурсы не позволяют продолжать выплаты всем в таком объеме, как раньше.

Те, кто подавали заявки на получение выплат и получили статус после 1 августа, будут получать пособие еще в течение полугода. После этого будет проведена переоценка в зависимости от имущественного положения, и назначение может быть продлено еще на полугодовой период.

Необходимо различать выплаты и статус внутренне перемещенных лиц: граждане могут оставаться в этом статусе, если не возвращаются в свое место жительства. Отмена статуса не предусмотрена, но прекращение выплат является возможным следствием.

Статус внутренне перемещенных лиц может включать другую форму поддержки, например помощь в трудоустройстве. Центры занятости работают с внутриперемещенными лицами, предлагая программы поддержки. Местные власти также могут разрабатывать собственные программы поддержки, включая материальную или гуманитарную помощь.

В Харьковской области на учете состоит почти 529 тысяч внутренне перемещенных лиц.

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