Стало відомо, що ще можуть отримати безплатно жителі Харківської області з сільської місцевості.

З 5 грудня програма обміну старих ламп на нові LED-лампи стартує в сільських відділеннях "Укрпошти" по всій Україні, у тому числі і на Харьківщині. Зміни до умов програми дозволяють пенсіонерам отримати додатково 5 енергоощадних ламп у рамках програми енергозбереження. Про це розповіли юристи з посиланням на заяву Кабміну.

Кабінет Міністрів України вніс зміни, які передбачають можливість отримання пенсіонерами 5 світлодіодних ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" за наявності пенсійного посвідчення.

Програма розпочала свою дію з 5 грудня 2023 року, і вже розпочалася видача ламп сільськими та пересувними відділеннями. Міські відділення "Укрпошти" планують розпочати видачу з 11 грудня 2023 року.

Відповідно до програми, пенсіонерам, що проживають у сільській місцевості, надається можливість отримати безкоштовно п'ять LED-ламп.

Для отримання ламп пенсіонерам слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. У цей раз пенсіонерам не обов'язково вносити старі лампи при отриманні. Їх можна буде принести до відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових LED-ламп.

Важливо відзначити, що наразі немає деталей на урядовому порталі чи офіційних ресурсах Укрпошти щодо умов та часу введення цієї ініціативи. Тому рекомендується чекати подальших оголошень.

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