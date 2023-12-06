Стало известно, что еще могут получить бесплатно жители Харьковской области из сельской местности.

С 5 декабря программа обмена старых ламп на новые LED-лампы стартует в сельских отделениях "Укрпочты" по всей Украине, в том числе и в Харьковской области. Изменения в условия программы позволяют пенсионерам получить дополнительно 5 энергосберегающих ламп в рамках программы энергосбережения.

Об этом рассказали юристы со ссылкой на заявление Кабмина.

Кабинет Министров Украины внес изменения, предусматривающие возможность получения пенсионерами 5 светодиодных ламп непосредственно в отделениях "Укрпочты" при наличии пенсионного удостоверения.

Программа начала свое действие с 5 декабря 2023, и уже началась выдача ламп сельскими и передвижными отделениями. Городские отделения "Укрпочты" планируется начать выдачу с 11 декабря 2023 года.

Согласно программе, пенсионерам, проживающим в сельской местности, предоставляется возможность получить бесплатно пять LED-ламп.

Для получения ламп пенсионерам следует иметь паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и действующий номер телефона. В этот раз пенсионерам не обязательно вносить старые лампы при получении. Их можно будет принести в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных LED-ламп.

Важно отметить, что пока нет деталей на правительственном портале или официальных ресурсах Укрпочты относительно условий и времени введения этой инициативы. Поэтому рекомендуется ждать дальнейших объявлений.

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