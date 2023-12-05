У Харківській області розмір середньої пенсії є не найвищим і не найнижчим.

Як повідомляє Фокус, середня пенсія на Харківщині становить 5307,03 гривень.

Щодо інших областей, то перше місце посідає Рівненщина із середньою пенсією 6 673,98 гривень. Друга та третя у цьому рейтингу Донецька та Луганська області із розміром виплат 6612,00 гривень та 6323,01 гривень.

Найнижчі суми пенсій отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — менше 4200 гривень. Серед міст за середнім розміром пенсії лідирує Київ.

Середня величина пенсії трошки зросла в останні місяці і наразі становить 5350,33 гривень. Порівняно з липнем цього року, збільшення відбулося менше, ніж на 1%, що пов'язано з індивідуальними перерахунками.

З 10,5 мільйонів пенсіонерів офіційно працюють 2,7 мільйона, що складає практично 25% від усіх пенсіонерів. Їхня середня пенсія трошки вища за середню по країні і становить 5614,59 гривень.

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