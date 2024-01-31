По следствию, в течение летних месяцев 2022 года женщина, стоящая во главе так называемого "Великобурлукского отделения территориального центра социального обслуживания военно-гражданской администрации Купянского района", помогала российским оккупантам неправомерно закреплять свою власть на временно захваченной территории Купянского района.

По словам официального представителя СБУ в Харьковской области, Владислава Абдулы, женщина получала в оккупационной администрации так называемую "гуманитарную помощь" и распространяла ее среди местного населения и своих подчиненных, создавая иллюзию, что российские представители проявляют заботу об обитателях оккупированных территорий. Кроме того, через центр, которым она руководила, распространялась агрессивная пропаганда в газете "Харьков Z", где отвергалась идея вооруженной агрессии России против Украины и освещалась легитимность оккупационных властей.

Кроме этого, в роли руководительницы коллаборантка выполняла другие обязанности: участие в совещаниях оккупационных властей, организация собраний, найм новых работников и координация их деятельности. Перед освобождением Купянского района она скрылась на территории России.

Виновницы уже объявили заочное подозрение по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас рассматривается возможность сыска. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы до 10 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацию имущества.

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