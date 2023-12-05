В Харьковской области размер средней пенсии не самый высокий и не самый низкий.

Как сообщает Фокус, средняя пенсия в Харьковской области составляет 5307,03 гривен.

Что касается других областей, то первое место занимает Ровенщина со средней пенсией6 673,98 гривен. Вторая и третья в этом рейтинге Донецкая и Луганская области с размером выплат 6612,00 гривен и 6323,01 гривен.

Самые низкие суммы пенсий получают пенсионеры Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей – менее 4200 гривен. Среди городов по среднему размеру пенсии лидирует Киев.

Средняя величина пенсии немного выросла в последние месяцы и сейчас составляет 5350,33 гривен. По сравнению с июлем этого года, увеличение произошло меньше, чем на 1%, что связано с индивидуальными перерасчетами.

Из 10,5 миллиона пенсионеров официально работают 2,7 миллиона, что составляет практически 25% от всех пенсионеров. Их средняя пенсия немного выше средней по стране и составляет 5614,59 гривен.

Раньше Politeka уже писала о том, что украинцам раздают по 17,5 тысяч в отопительный сезон. Узнайте, как получить денежную помощь.

Также прочтите материал о том, как жители Харьковщины могут получить 16 тысяч гривен.

Кроме того,существует новая денежная помощь от международной организации. Politeka, рассказывает, как ее получить и кому дадут