Мужчина, обвиненный в умышленном убийстве, получил 8,5 лет лишения свободы согласно решению Харьковского суда.

По информации Харьковской областной прокуратуры, трагический инцидент произошел 19 января 2023 в квартире в Немышлянском районе Харькова. Два пенсионера, празднуя Крещение и потребляя алкоголь, попали в конфликт, который привел к роковым последствиям.

Хозяин квартиры решил использовать физическую силу, взяв топор и нанеся шесть смертельных ударов гостю. Потерпевший скончался на месте. Под влиянием алкоголя убийца пошел спать, а проснувшись на следующее утро, осознал содеянное. Пытаясь уйти от ответственности, он расчленил тело и планировал постепенно его скрыть.

Однако планы убийцы нарушились, когда его дочь вызвала стражей порядка, посетив отца и обнаружив ужасный вид квартиры. Преступник был задержан в тот же день, а во время судебного разбирательства признал свою вину. Фрунзенский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор, но продолжается процесс апелляционного обжалования.

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