Программу инициирует продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при поддержке Гуманитарного фонда для Украины в сотрудничестве с Общественной организацией "Харьковский областной центр советства". Согласно информации от председателя Печенежского поссовета Александра Гусарова, программа "Оказание помощи сельским семьям по содержанию скота зимой" предусматривает ряд видов помощи для выбранного несколько семей, включая денежную помощь для закупки кормов, сертификаты на восстановление хозяйственных построек и ваучеры для поддержки здоровья животных.

Денежная помощь для покупки кормов составляет 5 550 грн, сертификаты на восстановление хозяйственных зданий – 14 800 грн, а ваучеры для поддержки здоровья животных – 5 180 грн. Денежную помощь можно использовать для оплаты услуг строителей, необходимых для восстановления хозяйственных помещений.

Для участия в программе желающим необходимо зарегистрироваться 4 и 5 декабря 2023, с 9.00 до 16.00, позвонив по контактному телефону Печенежского поселкового совета: 05765-6-12-76 и 093-44-68-180. Участники программы могут быть семьями с пожилыми людьми, семьями с инвалидностью, единоличными родителями, семьями внутренне перемещенных лиц или многодетными семьями.

Зарегистрированные семьи, признанные для участия в программе, будут уведомлены о дальнейших этапах через исполнительного партнера ФАО. Для получения дополнительной информации или консультаций, можно обращаться на горячую линию ФАО по номерам +38 099 090 75 82 и +38 068 318 09 43 или по электронному адресу UA-feedback@fao.org

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