Як пише Politeka.net, з посиланням на ТСН, блокада вантажівок на польсько-білоруському кордоні триває. Активісти в Польщі продовжують масові протести, щоб російські фури не перетинали кордон Польщі. Відповідно, фото в мережі оприлюднили організатори акції. Активісти вимагають припинити торгівлю між Євросоюзом і Росією.
"Минулого тижня фури блокували кілька людей, сьогодні-кілька сотень. В єдності сила", - написав співорганізатор протесту Женя Клімакін. За його словами, черга російських вантажівок розтягнулася вже на 22 км.
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