Как пишет Politeka.net, со ссылкой на ТСН, блокада грузовиков на польско-белорусской границе продолжается. Активисты в Польше продолжают массовые протесты, чтобы российские фуры не пересекали границу Польши. Соответственно, фото в сети обнародовали организаторы акции. Активисты требуют прекратить торговлю между Евросоюзом и Россией.
"На прошлой неделе фуры блокировали несколько человек, сегодня — несколько сотен. В единстве сила", — написал соорганизатор протеста Женя Климакин. По его словам, очередь российских грузовиков растянулась уже на 22 км.
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