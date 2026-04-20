Робота для пенсіонерів у Полтавській області поступово розширює спектр доступних вакансій завдяки зростанню попиту на досвідчених працівників.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює технічні послуги, торговельний сектор і сервісні напрямки з різними умовами оплати, повідомляє Politeka.

За даними Work.ua, місцеві роботодавці все частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку. У центрі уваги — практичні навички, відповідальність і готовність опановувати нові процеси навіть без попереднього досвіду.

Серед актуальних варіантів — спеціаліст із підключення інтернет-мереж у компанії «Астраком». Заробітна плата становить 17 000–25 000 гривень, передбачене навчання для нових співробітників. Робота включає монтаж обладнання, прокладання кабелів, налаштування з’єднань і виїзди до користувачів для технічної підтримки. Компанія надає інструменти та дозволяє гнучко планувати графік виконання завдань.

У сфері торгівлі відкрито вакансію менеджера з продажу металопрокату в ТОВ «Вікант» із доходом 25 000–35 000 гривень. До функціоналу входить робота з клієнтами, оформлення угод і ведення обліку через CRM та 1С. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування та навчання.

Ще один напрям — сервісний технік із власним автомобілем у Global Tech Service. Рівень оплати може досягати 30 000–50 000 гривень залежно від обсягу виконаних завдань. Фахівець займається обслуговуванням торговельного обладнання, діагностикою, ремонтом і фіксацією результатів у цифрових системах.

Загалом ринок праці регіону пропонує як базові, так і кваліфіковані варіанти зайнятості з різним рівнем доходу.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.