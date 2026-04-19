Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Полтавській області на понеділок, 20 квітня 2026 року.

Енергетики оголосили про планові роботи в електромережах Полтавської області на 20 квітня 2026 року та відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла в Полтавській області 20 квітня застосовуватимуть у межах Чорнухинської територіальної громади. Там знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 16:00 у с. Постав-Мука (по вул. Плавківська, Шевченка, Котляревського, Центральна), з 8:00 до 17:00 – у таких населених пунктах:

Бербениці (Вишнева, Героїв України, Молодіжна, Олександра Козаченка);

Жабки (Горова, Гуківка, Зацарина, Вовки, Бакай, ім. Лети, Лісова, Миколаївка, Мисники, Молодіжна, Низова, Павленківка, Печаївка, Суходубівка, Филівка, Центр, Цисівка, Чайки, Шкільна, Яр, Ярмаркова);

Мехедівка (Лебеденка, Висовні, Новоселівська, Приліпки, Мехеди);

частково Нове, Озерне, Романиха, Сокириха, Яхники, Лохвиця.

У межах Омельницької громади Полтавської області, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла 20 квітня діятимуть із 8 до 20 години в таких населених пунктах:

Щербаки (Хмельницького, Весняна, Героїв полку "Азов", Залізнична, Зелена діброва, Кільцева, Кобзарська,Марка Кропивницького, Омельницька, Революціонерів);

Гуньки (Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Камʼяна);

Пʼятихатки (Героїв Крут, Комарова, Молодшого сержанта Садовничого, Павла Тичини, Сергія Дуки, Центральна, Поштова);

частково Федоренки, Онищенки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Радочини, Рокитне, Степівка, Найденівка, Щербухи, Яремівка, Варакути.

