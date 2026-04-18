Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати лише за наявності підтвердних документів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надають у межах благодійних ініціатив фонду «Карітас», який періодично організовує гуманітарну допомогу для соціально вразливих категорій населення, передає Politeka.

У організації повідомляють, що видача продовольчих наборів не має сталого графіка. Проведення акцій залежить від обсягів міжнародної підтримки та наявності ресурсів, тому мешканцям рекомендують стежити за офіційними оголошеннями щодо реєстрації.

Одним із прикладів стала допомога, організована 10 березня 2026 року в Полтаві. Тоді підтримку отримали внутрішньо переміщені особи, які переїхали до міста або регіону впродовж лютого–березня та ще не користувалися аналогічними програмами фонду.

Пріоритет надавали заявникам із вразливих категорій. Йшлося про людей з інвалідністю І, ІІ чи ІІІ групи, а також осіб з інвалідністю з дитинства. Відповідність умовам була обов’язковою для отримання гуманітарного пакунка.

У фонді зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати лише за наявності підтвердних документів. Заявники повинні подати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, видану не пізніше ніж за 90 днів до звернення, а також документи про соціальний статус.

Організатори наголошують, що кількість наборів обмежена, тому допомога надається у межах доступних ресурсів. Нові етапи видачі оголошують додатково через офіційні інформаційні канали.

Такі ініціативи спрямовані на підтримку тих, хто найбільше потребує допомоги, та залишаються важливою складовою гуманітарної підтримки населення регіону.

Останні новини України:

