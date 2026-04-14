Робота для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє людям старшого віку залишатися активними на ринку праці та отримувати стабільний додатковий дохід.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена вакансіями у сфері технічного обслуговування, продажів і сервісу, з різним рівнем оплати та умовами праці, повідомляє Politeka.

За даними оголошень на Work.ua, роботодавці регіону дедалі частіше відкривають позиції для людей старшого віку. Основний акцент робиться на базових навичках, відповідальності та готовності проходити навчання.

Однією з актуальних пропозицій є посада техніка з підключення інтернет-мереж у компанії «Астраком». Заробітна плата становить від 17 000 до 25 000 гривень. Навчання передбачене навіть для кандидатів без досвіду у сфері телекомунікацій.

До обов’язків входить монтаж і налаштування мережевого обладнання, прокладання кабелів та виїзди до клієнтів для технічної підтримки. Роботодавець пропонує гнучкий графік, забезпечення інструментами та підтримку під час виконання завдань.

Ще одна пропозиція, що входить у робота для пенсіонерів у Полтавській області, — менеджер із продажу металопрокату в ТОВ «Вікант». Заробітна плата на цій посаді становить від 25 000 до 35 000 гривень.

Працівник працює з клієнтською базою, оформлює договори та веде угоди через CRM-системи й 1С. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, навчання та перспективу кар’єрного зростання.

Найбільш оплачуваною вакансією є технік із ремонту та мерчендайзер з власним автомобілем у Global Tech Service. Заробітна плата сягає 30 000–50 000 гривень.

Фахівець займається обслуговуванням торговельного обладнання в магазинах, проводить діагностику, профілактику та усунення несправностей, а також веде звітність через мобільні інструменти.

Таким чином, ринок праці регіону пропонує пенсіонерам варіанти як для базової зайнятості, так і для більш кваліфікованої роботи з вищим рівнем доходу.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.