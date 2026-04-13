Доплати для пенсіонерів у Полтавській області запроваджуються як віковий механізм підтримки громадян похилого віку та нараховуються разом із базовим забезпеченням.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про щомісячну надбавку, яка залежить від віку отримувача та входить до державної системи соціального захисту. Призначення відбувається автоматично, без подання заяв чи додаткових звернень до установ.

Модель передбачає поетапне зростання розміру виплат залежно від вікової категорії. Особи від 70 до 74 років отримують 300 гривень, громадяни 75–79 років — 456 гривень, а люди віком від 80 років і старше — 570 гривень щомісяця.

Нарахування стартує з дати народження, коли людина переходить у нову вікову групу. Якщо день припадає на перше число місяця, кошти надаються за повний період. У разі іншої дати сума розраховується пропорційно дням від моменту набуття права.

Важливо також зауважити, що доплати для пенсіонерів у Полтавській області доступні лише за умови, що загальний розмір пенсійного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні. При перевищенні встановленого порогу право на нарахування не виникає.

Окремо діє принцип заміщення: при переході між віковими категоріями попередній розмір не додається, а замінюється новим, більшим рівнем підтримки. Таким чином, збільшення відбувається поступово, без накопичення кількох надбавок одночасно.

Варто звернути увагу на те, що актуальну інформацію щодо нарахувань пенсіонери можуть уточнювати у сервісних центрах Пенсійного фонду.

