Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня триватимуть в деяких населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

13.04.2026 року будуть вимикати електрику з 8:00 до 16:30 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть у таких населених пунктах:

Білоусівка вулиці:

  • Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
  • Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
  • пров.Мележика1 (б. 1, 2),
  • Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
  • Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
  • пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),
  • Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

Бондарі вулиці:

  • Балок (б. 48),
  • Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),
  • Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),
  • Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),
  • Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),
  • Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ).

14.04.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 17:00 години триватимуть обмеження в таких населених пунктах:

с.Балівка вулиці:

  • Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
  • пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
  • Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
  • Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),
  • пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
  • Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
  • пров.Тараса Шевченка (б. 7),
  • Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

  • пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
  • пров.Зелений (б. 1, 2),
  • пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
  • Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
  • Ставкова (б. 3),
  • пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
  • пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
  • Ювілейна (б. 8),
  • пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

  • пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),
  • пров.Луговий (б. 1),
  • Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
  • пров.Річковий (б. 2),
  • Річна (б. 3, 5, 5 а),
  • Юбілейна (б. 12/1),
  • пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.