Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня триватимуть в деяких населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

13.04.2026 року будуть вимикати електрику з 8:00 до 16:30 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть у таких населених пунктах:

Білоусівка вулиці:

Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележика1 (б. 1, 2),

Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

Бондарі вулиці:

Балок (б. 48),

Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ).

14.04.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 17:00 години триватимуть обмеження в таких населених пунктах:

с.Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).

