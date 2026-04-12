Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня триватимуть в деяких населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 13 по 19 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.
13.04.2026 року будуть вимикати електрику з 8:00 до 16:30 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження діятимуть у таких населених пунктах:
Білоусівка вулиці:
- Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),
- Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),
- пров.Мележика1 (б. 1, 2),
- Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),
- Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),
- Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).
Бондарі вулиці:
- Балок (б. 48),
- Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),
- Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),
- Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),
- Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),
- Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 35ДАЧА, 123ПУСТ).
14.04.2026 року вводяться планові графіки відключення світло через плановий ремонт. З 8:00 до 17:00 години триватимуть обмеження в таких населених пунктах:
с.Балівка вулиці:
- Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),
- пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Ювілейна (б. 6)
с.Вісичі вулиці:
- пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
- пров.Зелений (б. 1, 2),
- пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювілейна (б. 8),
- пров.Ювілейний (б. 6)
с.Ганжі вулиці:
- пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),
- пров.Луговий (б. 1),
- Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
- пров.Річковий (б. 2),
- Річна (б. 3, 5, 5 а),
- Юбілейна (б. 12/1),
- пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).
