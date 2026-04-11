Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 квітня вводяться, в неділю через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Знеструмлення відбуватимуться у визначені години, тому мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками та підготуватися до можливих перебоїв.

З 8 до 20 години будуть вимикати електрику в селі Онищенки за такими адресами:

Дачна — 3

Лісова — 1; 2; 2Б; 2-Б; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 19А; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52/1; 54; 55; 56; 57; 59/2; 62; 64

З 08:00 до 20:00 проводитимуть планові та профілактичні роботи в селі Демидівка. Вимикатимуть світло в наступних населених пунктах:

Весела — 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18

Садова — 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Сонячна — 1; 3; 4; 4А; 6; 7; 8; 8А; 9; 14

Української Перемоги — 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 23; 25; 29

Центральна — 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25А; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 59; 62; 63; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 84; 86; 88; 94; 96; 98; 100; 104; 106; 108

Героїв ЗСУ — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24

Вишнева — 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 11; 15; 16; 17

Набережна — 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 19А; 21

З 8 до 20 години триватимуть додаткові вимкнення електрики в селі Щербаки. Знеструмлять такі вулиці:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 36

пров. Вишневий — 1; 2; 3; 4; 5; 7А; 12; 23; 27

Героїв полку Азов — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11/2; 12

Залізнична — 6; 9; 11; 12; 13

Зелена діброва — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13/1; 14; 15; 16; 16/2; 18; 20; 22

Кільцева — 9; 11

Кобзарська — 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 24

Кольцова — 1А; 3; 3А; 5; 13; 15; 17; 21

Марка Кропивницького — 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38

Омельницька — 1; 1-А; 2; 3; 3/2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 14А; 15; 17; 17А; 19; 19А; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37

Революціонерів — 1; 6; 7; 7А; 8; 9; 10; 11; 17; 25

Садова — 2.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.