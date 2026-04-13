У Полтавській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в приватних будинках та міських кімнатах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє швидко переглядати доступні пропозиції та безпосередньо контактувати з власниками. Кожен варіант адаптований під різні категорії людей — жінок, сімей із дітьми та літніх осіб — і забезпечує базові умови для комфортного перебування.

У Козлівщині Котелевського району пропонують приватний будинок із водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. У разі відключення електрики працює інвертор. На подвір’ї є літня кухня та доступ до інтернету. Господарі шукають жінку для спільного проживання та взаємної допомоги.

Село розташоване за 17 км від Полтави, поруч є школа, дитячий садок та магазини. Маршрутки курсують регулярно, що забезпечує зручне сполучення з обласним центром.

У Заводському Лохвицького району доступна кімната в приватному будинку для жінки з дитиною. Власники забезпечують усі необхідні умови без оплати, включно з гарячим водопостачанням і опаленням.

У Пирятині Пирятинського району пропонують трикімнатний будинок для сімей із дітьми. Зручності розташовані на подвір’ї, на території є господарські споруди для ведення власного господарства. Проживання надається без орендної плати в обмін на догляд за 87-річною бабусею. Будинок знаходиться поруч із лісом і річкою, що створює спокійне середовище для родини.

Платформа «Допомагай» дозволяє оперативно знаходити безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області. Всі пропозиції передбачають базові зручності та доступ до необхідних ресурсів для комфортного перебування.

Для уточнення наявності вільних місць і деталей поселення радять контактувати безпосередньо з власниками через платформу або гарячу лінію сервісу.

