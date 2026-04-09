Про це попередили кілька територіальних громад.

У Полтавській області на 10 квітня заплановані графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт на мережах. Знеструмлення відбуватимуться у визначені проміжки часу, тому жителям рекомендується заздалегідь врахувати можливі перебої зі світлом і відповідно скоригувати свої щоденні справи.

З 08:00 до 16:30 вимкнуть електрику у зв'зку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять наступні населені пункти:

с.Білоусівка вулиці:

Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележика1 (б. 1, 2),

Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

с.Бондарі вулиці:

Балок (б. 48),

Лісова (б. 19, 26, 31, 32, 36, 37, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 181),

Мангеревщина (б. 39, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 154),

Полона (б. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14),

Стрибулівка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ДАЧА, 11, 13, 14, 20а),

Центральна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21).

З 08:30 до 16:30 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ), будуть вимикати світло в наступних населених пунктах:

смт.Чорнухи вулиці:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана В`язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

пров.Будівельників (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9),

Вишнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максима Аранчія (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Миру (б. 28, 40),

Незалежності (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороди (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

пров.Стовповий (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10, 70),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2).

