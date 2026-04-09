Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стала більш доступною та тривалою.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надаватиметься за оновленими правилами, затвердженими Кабінет Міністрів України постановою №390 від 18 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Документ змінює порядок виплат на проживання та уточнює умови їх призначення для переселенців.

Зокрема, нові норми визначають склад сім’ї та порядок продовження нарахувань. Крім того, збільшено максимальну кількість періодів виплати: тепер допомогу можна отримувати п’ять разів по шість місяців замість чотирьох, що дозволяє переселенцям користуватися фінансовою підтримкою довше.

Особлива увага приділена родинам із дітьми. Тепер вони знову можуть отримати соцдопомогу незалежно від доходів батьків, за умови дотримання вимог щодо майнового стану, фактичного проживання та навчання дітей.

Якщо документи подати до 1 травня 2026 року, виплати призначать із 1 лютого. Пізніше оформлені заяви забезпечують нарахування коштів із місяця подання.

Окремо зміни торкнулися пенсіонерів і сімей із непрацездатними членами. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення доходів, тепер можуть повторно подати документи. При цьому враховується оновлений прожитковий мінімум для непрацездатних — 10 380 гривень на одного отримувача.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Полтавській області стала більш доступною та тривалою, що забезпечує додаткову фінансову підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Це нововведення дозволяє переселенцям планувати витрати та отримувати стабільну підтримку протягом більш тривалого часу.

