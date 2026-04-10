Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть отримати деякі українці, що відповідають важливим критеріям.

У 2026 році частина пенсіонерів у Полтавській області має право на додаткові виплати до основної пенсії, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Сума таких надбавок визначається залежно від віку, соціального статусу та життєвих обставин і може коливатися від кількох сотень до понад 2,5 тисячі грн щомісяця.

Найбільшу доплату отримують громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживали у зонах відселення у 1986–1993 роках. Для цієї категорії передбачено щомісячну виплату у розмірі 2595 грн, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також діють вікові доплати для пенсіонерів у Полтавській області. Зокрема, особи віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 грн, а громадяни від 80 років — 570 грн. Водночас така доплата нараховується лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн.

Окрема підтримка передбачена для самотніх людей похилого віку від 80 років, які потребують стороннього догляду. За наявності відповідного медичного висновку вони можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 1038 гривень.

Крім того, додаткові виплати передбачені для пенсіонерів, які утримують неповнолітніх дітей або інших непрацездатних членів родини. Зокрема, військові пенсіонери можуть отримувати близько 1290 гривень за кожного утриманця.

Окремо варто зазначити доплати для почесних донорів. У 2026 році їхній розмір становить 321 гривню на місяць. Хоча нові нарахування для цієї категорії не здійснюються, громадяни, які раніше оформили таку надбавку, продовжують її отримувати.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.