В українській пенсійній системі передбачено механізм доплат для пенсіонерів у Полтавській області, завдяки якому розмір виплат поступово збільшується, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Починаючи з 70 років, пенсіонери отримують щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. У річному вимірі це додає до доходу 3 600 гривень. Така доплата є складовою державної підтримки людей старшого віку і нараховується автоматично без необхідності звернення до відповідних органів.

Після досягнення 75 років розмір надбавки переглядається і зростає до 456 грн на місяць. При цьому важливо розуміти, що це не нова виплата окремо, а оновлений загальний розмір доплати, який вже включає попередні 300 грн. Фактично додаткове підвищення у цьому випадку становить 156 грн щомісяця.

Для осіб віком понад 80 років передбачено подальше збільшення виплат, вона зростає ще на 114 грн.

Вікові доплати призначаються автоматично, однак їх нарахування залежить від дотримання певних умов. Зокрема, загальний розмір пенсії не повинен перевищувати встановлений граничний показник, який у 2026 році становить 10 340 гривень.

Окрім вікових доплат для пенсіонерів у Полтавській області, законодавство передбачає й інші види надбавок. Наприклад, громадяни, які мають особливі трудові заслуги перед державою, можуть отримувати підвищення, що інколи сягає до 200 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Для самотніх пенсіонерів старших за 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, передбачена окрема щомісячна компенсація. Її розмір становить близько 1 000 гривень і вона спрямована на покриття базових витрат, пов’язаних із доглядом.

Також додаткові виплати можуть отримувати пенсіонери, які мають понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад встановлений мінімум передбачена окрема надбавка, яка в середньому може досягати близько 700 гривень на місяць залежно від індивідуальних умов.

