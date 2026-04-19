У Полтавській області за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, що відчутно вплинуло на щоденний бюджет мешканців, передає Politeka.

Зростання торкнулося бакалії, молочних виробів та круп.

Серед бакалійних товарів пшоно (1 кг) піднялося в ціні до 50,75 грн. У Auchan його можна придбати за 52,50 грн, у Metro — 49,00 грн. Протягом березня середня вартість зросла на 11,35 грн, тоді як на початку місяця ціни коливалися від 39,40 до 50,75 грн.

Молочна продукція показала невелике зростання. Сир кисломолочний Простонаше 9% (300 г) тепер коштує 99,96 грн у середньому. У Metro його продають за 94,40 грн, у Megamarket — 105,50 грн, а у Novus — 99,99 грн. За місяць середні витрати на цей продукт піднялися всього на 0,17 грн.

Ще один популярний продукт — рис довгий пропарений (1 кг) — подорожчав до 51,03 грн. Найдешевший варіант пропонує Metro за 45,90 грн, найдорожчий — Auchan за 60,10 грн. Середня вартість за місяць зросла на 1,33 грн.

Аналітики також зазначають, що підвищення цін пов’язане з сезонними коливаннями поставок та витратами на логістику. Різниця між магазинами залишається суттєвою, тому покупцям радять порівнювати пропозиції та обирати оптимальні варіанти для економії.

Загалом, подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє потребу планування щоденних витрат та уважного відстеження ринкових цін для місцевих споживачів.

Також варто зауважити, що планування покупок та порівняння цін у різних супермаркетах дозволяє мінімізувати витрати навіть у період зростання цін.

Останні новини України:

