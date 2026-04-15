Грошова допомога для ВПО в Полтавській області зазнала змін після оновлення правил надання виплат для українців.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області була переглянута після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, повідомляє Politeka.

Документ вніс корективи до попередніх норм, затверджених постановою №332, і розширив можливості отримання виплат для різних категорій громадян.

Зокрема, нові правила передбачають збільшення максимальної кількості періодів отримання грошової допомоги для ВПО у Полтавській області.

Якщо раніше виплати могли нараховуватися протягом чотирьох шестимісячних періодів, то тепер цей термін продовжено до п’яти. Це означає, що частина переселенців зможе довше отримувати державну підтримку.

Важливим нововведенням стало відновлення виплат для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. Відтепер соцпідтримка на дітей призначається незалежно від доходів батьків.

Однак сім’я має відповідати встановленим критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дитини.

Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, кошти будуть нараховані заднім числом з 1 лютого. У разі пізнішого звернення підтримка почне виплачуватися з місяця подання документів.

Саме ці зміни суттєво впливають на те, як зараз нараховується грошова допомога для ВПО в Полтавській області для сімей із дітьми.

Оновлення також торкнулися пенсіонерів і сімей, у складі яких є непрацездатні особи. Ті, кому раніше припинили виплати через перевищення середньомісячного доходу, отримали можливість повторно звернутися за соцпідтримкою.

Тепер враховується новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який становить 10 380 гривень на одного отримувача.

Останні новини України:

