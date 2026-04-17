Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачає одноразові виплати для частини мешканців уже в квітні.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стане частиною державної програми підтримки, у межах якої у квітні 2026 року українцям нарахують додатково по 1500 гривень, повідомляє Politeka.

Виплати проводитимуть відповідно до урядової постанови, яка визначає порядок надання одноразової адресної грошової допомоги для ВПО та інших категорій в Полтавській області.

Отримати кошти зможуть ті, кому станом на квітень 2026 року вже призначено пенсію або державні соціальні виплати. Серед основних категорій: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю та особи, які отримують виплати у зв’язку з втратою годувальника.

Також доплата передбачена для пенсіонерів за вислугу років, якщо їхній щомісячний дохід не перевищує встановленого рівня.

Водночас для ветеранів війни та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС це обмеження не застосовується. Окрему групу отримувачів становлять люди, які користуються державною соціальною допомогою.

Йдеться, зокрема, про ВПО, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені родини, громадян без права на пенсію, а також тих, кому призначено базову соціальну підтримку.

Грошову допомогу в Полтавській області зможуть отримати й особи, що проживають разом із людьми з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічних розладів, а також утриманці померлого годувальника, який не мав права на пенсію.

Важливо, що механізм виплат максимально спрощений. Громадянам не потрібно звертатися до установ або подавати додаткові документи. Кошти будуть нараховані автоматично.

Вони надійдуть окремим платежем через ті самі канали, якими люди отримують пенсії чи інші соціальні виплати.

