В городе Харькове был задержан 18-летний хакер, подозреваемый во вмешательстве в обстрелы окупантов по территории города.

Офис Генерального прокурора сообщил , что фигурант также подозревается в подготовке кибератак на веб-сайты государственных учреждений. Также он подозревается в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Согласно следствию, молодой харьковчанин, являющийся специалистом в сфере ИТ, вступил в отношения с представителем российской Федеральной службы безопасности через Telegram. Под прикрытием российского куратора он фиксировал места, где, по его мнению, могут находиться украинские военные и техники в Харькове. Полученные им данные передавались посредством скриншотов электронных карт с координатами целей. По информации прокуратуры, Российские Вооруженные Силы в результате этого наносили ракетные удары по жилым кварталам Харькова, где отсутствовали украинские военнослужащие.

Также ему было приказано осуществить кибератаки на веб-сайты госпредприятий и правительственных учреждений Украины по поручению ФСБ России. Однако стражи порядка успели задержать его до того, как он смог выполнить эту задачу. По информации СБУ, хакер был членом российской хакерской группы "Народная киберармия РФ", которая заботилась о ФСБ.

Дополнительно, следователи сообщили, что по наведению этого фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Харькова, в результате чего пострадала местная больница. Во время обыска в его месте жительства были изъяты мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в своей антиукраинской деятельности. По ходатайству обвинения суд решил держать подозреваемого под стражей без возможности внесения залога.

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